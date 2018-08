Fogos: situação muito complicada em Monchique, 236 bombeiros e 63 viaturas no terreno, “há feridos”

Operacionais no terreno já tiveram de evacuar algumas aldeias

O fogo que lavra desde as 13h32 em Perna da Negra, no concelho de Monchique, tem duas frentes “bastantes ativas, atiçadas por uma brisa quente que dificulta as operações de combate”.

Uma habitação ardeu e algumas aldeias foram evacuadas. Os meios de combate estão a ser reforçados e no local estão agora 216 operacionais e 63 meios terrestres, que estão a ser auxiliados por 9 meios aéreos.

Fonte dos bombeiros contou ao Expresso que “há feridos a registar”, mas não precisou o número nem o estado.

Este é o segundo dia de combate às chamas na serra de Monchique, concelho que ainda esta quinta-feira registou vários focos de incêndio.

[artigo em desenvolvimento]