Fogo em Mirandela mobiliza 122 bombeiros apoiados por 4 meios aéreos

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira na freguesia de Caravelas, concelho de Mirandela, está ser combatido por 122 bombeiros, apoiados por 41 viaturas e quatro meios aéreos, revela a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

"O combate às chamas está a decorrer favoravelmente e o incêndio está a ceder aos meios que se encontram no terreno ", disse à Lusa o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança (CODIS), Noel Afonso.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido pelas autoridades às 13:51, a dar conta de um incêndio, na freguesia de Caravelas, concelho de Mirandela, no distrito de Bragança, que às 17:00 se encontrava com uma frente ativa e a consumir uma área de mato.