Colisão faz dois mortos e dois feridos na zona de Vila Nova de Milfontes

Um homem de 48 anos e uma mulher de 45, ambos de nacionalidade belga, foram transportados para o Centro de Saúde de Odemira, onde foram declarados os óbitos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas numa colisão entre um camião e um automóvel ocorrida nesta sexta-feira na zona de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira (Beja), disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que um homem de 48 anos e uma mulher de 45, ambos de nacionalidade belga, foram transportados para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Odemira, onde foram declarados os óbitos.

Os dois feridos, considerados ligeiros, foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA) em Santiago do Cacém, referiu a fonte. Segundo a GNR, a colisão entre o veículo pesado de mercadorias e o ligeiro de passageiros ocorreu na Estrada Nacional (EN) 393, ao quilómetro 14,9, no cruzamento para o Cabo Sardão.

O alerta foi dado às 15h29, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, tendo sido mobilizados para as operações de socorro 21 operacionais, apoiados por nove veículos, das corporações de bombeiros de Odemira, Vila Nova de Milfontes, Sines e Santiago do Cacém.

Fonte do CDOS de Beja tinha informado, anteriormente, que o acidente provocara quatro feridos, dois deles graves.