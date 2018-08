Apagão coloca às escuras várias zonas dos concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra

EDP garante ter já equipas a trabalhar para superar o problema. Origem da falha ainda não foi detetada

Um apagão está a deixar sem energia elétrica largas zonas dos concelhos de Oeiras, Cascais e Sintra desde pouco depois das 20h00 desta sexta-feira.

Uma fonte da EDP disse ao jornal ECO que já foram mobilizadas equipas para resolver o problema e reatar o fornecimento de energia nas zonas afetadas, deconhecendo-se, ainda, qual a origem da falha. A empresa não deu uma previsão sobre a hora a que poderá ser restabelecido o abastecimento de eletricidade naqueles três concelhos.

À TSF, um responsável da Câmara Municipal de Sintra referiu que o apagão terá ficado a dever-se a uma sobre carga na estação da EDP de Trajouce. Uma fonte da EDP Distribuição afirmou à Lusa que "foi registado um incidente na rede de alta tensão que afeta várias subestações no concelho de Oeiras e Cascais", o que está a provocar a "falha no serviço de fornecimento de energia". Ainda não é possível "prever o reabastecimento de energia nas zonas afetadas" disse a mesma fonte.

A falha no fornecimento nos três concelhos do distrito de Lisboa acontece num dia de temperaturas particularmente elevadas, a provocarem um aumento do consumo de energia. Nesta quinta-feira, dia igualmente de muito calor, o consumo de eletricidade bateu o máximo diário deste verão. De acordo com a REN – Redes Energéticas Nacionais, o pico do consumo naquele dia registou-se cerca das 14h30, quando em vários pontos do país se atingiam os 45º centígrados.

[Notícia atualizada às 21h34]