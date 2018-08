Passa tempo a mais no Facebook e Instagram? Vêm aí novas versões com ferramentas para gerir utilização destas aplicações

Para que os utilizadores possam gerir melhor o tempo que passam nestas aplicações, o Facebook e o Instagram vão lançar novas ferramentas de controlo. São elas um painel de atividades, um lembrete diário e uma nova forma de limitar as notificações, auxiliares para que o tempo dedicado a estas redes seja “intencional, positivo e inspirador”, refere um comunicado das empresas.

Desenvolvidas “por inspiração e em colaboração” com especialistas em saúde mental e académicos, considerando também “o feedback dado pela comunidade”, estas novas ferramentas poderão ser encontradas acedendo às ‘Definições’ de cada uma das plataformas.

No Instagram, há que optar por ‘A sua Atividade’ e no Facebook deve escolher-se ‘O Tempo que passa no Facebook’, explica o mesmo comunicado. “No topo, verá um painel que mostra o tempo médio passado naquela aplicação, naquele dispositivo. É também disponibilizada informação sobre o tempo total diário”.

Abaixo deste painel, passará a ser possível criar um lembrete diário, uma forma de receber um alerta quando se atingir o limite de tempo diário definido para aquela aplicação.

O utilizador pode ainda selecionar a opção ‘Silenciar Notificações Push’, o que limitará as notificações de ambas as plataformas.

As novas ferramentas serão disponibilizadas, “a nível global, de forma gradual, durante as próximas semanas”.