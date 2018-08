Quatro homens feridos em rixa num acampamento em Vidigueira

um ferido em estado grave e dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Beja, na sequência de agressões

Quatro homens ficaram nesta quarta-feira feridos, um deles com gravidade, na sequência de uma rixa ocorrida num acampamento em Vidigueira, distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que um ferido em estado grave e dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Beja, na sequência de agressões, tendo o alerta sido dado às 20h20. Segundo fonte da GNR, a rixa envolveu várias pessoas, dois dos feridos foram agredidos com arma branca, três foram transportados para o hospital e um recebeu assistência no local.

Um dos feridos foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar de Lisboa, de acordo com a fonte da GNR, acrescentando que não houve detidos. Participaram nas operações de socorro, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira, além da GNR.