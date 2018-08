Incêndio em armazém em Paredes dado como dominado

Já foi dominado o fogo que, esta quarta-feira à noite, deflagrou nos armazéns da Maxmat, na localidade de Paredes, no Porto

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira à noite num armazém do hipermercado Maxmat, em Paredes, foi dado como dominado cerca de uma hora depois, sem provocar feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 21h12 e o fogo foi dado como dominado às 21h23, encontrando-se já em fase de rescaldo.

O incêndio circunscreveu-se ao armazém da Maxmat, não tendo afetado a parte da loja, disse a fonte. Envolvidos no combate às chamas 48 operacionais, apoiados por 16 veículos, entre bombeiros e PSP.