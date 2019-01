Tomás Correia despede ex-braço-direito do Montepio

Tomás Correia despediu José Almeida Serra, que durante mais de uma década foi o seu braço direito na Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), no primeiro dia útil após a sua reeleição, revela o “Público” esta terça-feira.

“Não posso deixar de lhe voltar a manifestar a minha mais profunda preocupação: muito desejaria que a Associação Mutualista não se transforme, como receio, no BES do Mutualismo”, escreveu José Almeida Serra num e-mail, a que o matutino teve acesso, dirigido a Tomás Correia pouco depois deste lhe ter comunicado que já “não contava” consigo “na Organização Montepio”.

O encontro em causa ocorreu no passado dia 10 de janeiro, pelas 9h30, ou seja, no primeiro dia útil a seguir à publicação dos resultados eleitorais divulgados na madrugada de sábado, dia 8, que deram a vitória, com 42% dos votos, a Tomás Correia.

Em março de 2008, quando Tomás Correia substituiu Silva Lopes, como presidente da AMMG, Almeida Serra ocupou o lugar de número dois, função que desempenhou até 2015. A partir de 2016, começou a distanciar-se da gestão de Tomás Correia e acabou por apoiar, nas últimas eleições, a lista de Fernando Ribeiro Mendes que conquistou 20,5% dos votos.