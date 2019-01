Daniel Bessa: Centeno não fará parte do próximo Governo “para não ter de gerir as consequências da política que tem sido seguida”

“Há aspetos da verdade que não podem deixar de vir ao de cima. O Diabo não chegou, e ainda bem bem, mas isto está por arames. As contas públicas estão por arames. Estão melhor do que estavam há 10 anos, mas o que está por arames é o sucesso, os 0,2% de défice, isso está por arames”, diz Daniel Bessa, ex-ministro da Economia de António Guterres, em entrevista ao “Observador” esta terça-feira.

Segundo o economista, Mário Centeno não fará parte do próximo Governo de António Costa “para não ter de gerir as consequências da política que tem sido seguida”.

“Nos primeiros anos não investiram nada e agora anunciam investimento em tudo e mais alguma coisa — parece que é a promover, de alguma forma, o ministro das infraestruturas [Pedro Marques]. Não vai haver dinheiro para esses investimentos todos. Haverá para alguns, dependendo das prioridades: se continuarem a meter o dinheiro nos salários e nas pensões, não haverá para o investimento. Mas Mário Centeno sabe perfeitamente que o ministro das Finanças que vier a seguir vai ter muitos problemas herdados da gestão que foi feita nesta legislatura”, atira Daniel Bessa.

O economista diz que no “dia em que for preciso meter os funcionários públicos a funcionar com as 35 horas, no dia em que for preciso pagar aos fornecedores, no dia em que se tenham de fazer os investimentos que o país exige… aí vamos ter aqui grandes problemas de finanças públicas.”

Ainda na mesma entrevista, Bessa confessa que tem grande apreço pelo ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. “Sinceramente, eu acho que se Portugal fosse um país um bocadinho mais equilibrado, Pedro Passos Coelho não estaria só a dar aulas aqui em Lisboa. Seria aproveitado”, afirma.