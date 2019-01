Mortalidade infantil aumentou 26% em 2018

Entre janeiro e dezembro de 2018 foram registados 289 óbitos de crianças até um ano de idade, segundo dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) avançados ao “Correio da Manhã” esta segunda-feira. Por comparação com os números de 2017 (229), foram registados mais 60 óbitos do que no ano passado - ou seja, deu-se um aumento de 26% na taxa de mortalidade infantil.

“Os dados de 2018 ainda não estão devidamente tratados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e também ainda é prematuro avançar com uma justificação e com as causas de morte, o que só será possível depois de feita a sua avaliação, mas mesmo assim são números preocupantes”, disse fonte da DGS ao matutino.

O “CM” lembra que os dados de 2017 colocavam Portugal numa melhor posição no que toca à mortalidade infantil. Nesse ano, morreram menos 53 crianças que em 2016. Segundo o INE, 229 óbitos era “o valor mais baixo observado em Portugal desde que há registos”.