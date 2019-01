Imobiliário. Foram vendidas 500 casas por dia em 2018

O setor imobiliário, nos últimos três anos, tem vindo a bater recorde atrás de recorde. Em 2018, a compra de casas em Portugal esteve em alta e voltou crescer entre 15% e 20%. De acordo com o “Diário de Notícias” esta segunda-feira, terão sido vendidas cerca de 180 mil casas no ano passado, mais 25 mil do que no ano anterior. Estas estimativas foram avançadas ao matutino pela Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP).

Na prática, os números da APEMIP indicam que em 2018 foram vendidas cerca de 500 casas por dia em Portugal. Trata-se do número mais elevado desde, pelo menos, 2009, ano a partir do qual estão disponíveis as séries do INE.

Até setembro do ano passado foram vendidas 132 mil casas, com o segundo e terceiro trimestres a superarem a marca das 45 mil transações. Segundo as previsões da APEMIP para o conjunto do ano, o total de vendas terá oscilado entre as 176 mil e as 183 mil habitações. Mais do que 2013 e 2014 juntos.

Os estrangeiros continuaram a açambarcar uma fatia larga do mercado imobiliário em Portugal: terão representado 20% das vendas de casas no ano passado - ou seja, cerca de 35 mil casas.