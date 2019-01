ERSAR quer fatura da água mais cara em tempo de seca

A partir de janeiro de 2021, a fatura da água e do saneamento poderá aumentar em tempo de seca. Esta proposta, elaborada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), está em consulta pública até 15 de março, avança o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira. A medida está inscrita no projeto de regulamento tarifário dos serviços de águas.

Caso o projeto de lei passe, os municípios e as entidades gestoras terão liberdade para alterar as tarifas “em função do período do ano”, em caso de “escassez de recursos hídricos” ou de “flutuações elevadas da procura de ordem sazonal”.

Nas regras de fixação dos tarifários da água e do saneamento, a ERSAR prevê que as entidades gestoras sejam compensadas pelos custos adicionais. “Em tempo de seca, quase catástrofe, pode haver uma diferenciação tarifária. São casos de força maior, mas prevê-se a possibilidade de alteração das tarifas”, disse Alexandra Gonçalves Cunha, diretora dos sistemas de água da ERSAR, em declarações ao matutino.

Este cenário já havia sido levantado em novembro de 2017, quando o país passou uma fase de seca extrema e algumas zonas do território tiveram de ser abastecidas diariamente por dezenas de camiões-cisterna. Na época, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu que o preço não subiria.