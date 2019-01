Pedro Duarte: “O PSD de Rio tornou-se insignificante do ponto de vista político”

António Costa anda “sorrir há já muitos meses” graças à liderança periclitante de Rui Rio. “O PSD tornou-se insignificante do ponto de vista político. Isso é o mais preocupante, mais do que os 24% nas sondagens, que é um valor histórico nunca antes registado”, diz Pedro Duarte, deputado do PSD e ex-líder da JSD, em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira.

Quando apresentou a sua candidatura à liderança do PSD, Rio disse que o PSD não iria ser uma muleta do PS. “Não é isso que temos visto. De forma mais ativa ou passiva, tem sido. Não é por acaso que um conjunto de vozes próximas do PS tem defendido a estabilidade de mandatos dentro do PSD. Se eu fosse do PS, provavelmente também gostaria da atual situação do PSD”, atira Pedro Duarte.

Da reunião desta quinta-feira do Conselho Nacional do PSD, o social-democrata diz esperar que saia “um partido renovado e revigorado e com um projecto para o país”. Porém, a mudança interna que o partido necessita pode não chegar com Rio. “O próprio tem recorrentemente afirmado que não muda. E usa sempre a primeira pessoa do singular. Diz que não muda, não muda, não muda. Não mostra capacidade para renovar quadros, renovar ideias, para ouvir pessoas de cariz diferente. Tem-se afunilado num buraco que tenho dificuldade de perceber qual é. Não percebo que projeto é este e os portugueses também não”, afirma Pedro Duarte.

Questionado se fosse conselheiro nacional qual seria a sua posição hoje, o social-democrata disse que votaria contra a moção de confiança. “Sim, mas não teria nenhum prazer em ir à reunião. Estes ataques pessoais, estes pequenos truques da hora e da forma de votação são inqualificáveis e desprestigiam a história do PSD. A minha opção seria sempre recorrer a eleições diretas para dar voz aos militantes”, diz.

Dentro do PSD, há a percepção que Rio está a tentar ganhar “na secretaria”, aponta Pedro Duarte. “Um líder político que se quer afirmar perante o país não pode, dentro do seu próprio partido, demonstrar esta fraqueza. É inaceitável. Não acredito que a votação não venha a ser por voto secreto. Se assim não for, esse momento seria o da morte política do dr. Rui Rio, não teria cara para enfrentar os portugueses no dia a seguir”, afirma.