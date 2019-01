Krugman prevê que o impacto de curto prazo do Brexit será “muito pior” que o de longo prazo

O economista norte-americano Paul Krugman admite que o Brexit poderá resultar num cenário particularmente “feio” no curto prazo, devido à falta de infraestrutura e recursos do Reino Unido e da União Europeia para lidar com as futuras regras de circulação de mercadorias e de controlo nas fronteiras.

“Enquanto os efeitos de longo prazo do Brexit serão provavelmente moderados (ainda que 3% do Produto Interno Bruto sejam significativos comparando com os efeitos da maior parte das políticas económicas), o curto prazo pode ser muito pior, tanto para o Reino Unido como para a União Europeia”, escreve o Prémio Nobel da Economia num artigo no “New York Times”.

“O motivo pelo qual o curto prazo pode ser tão feio é que depois de quase 45 anos de união aduaneira, nem o Reino Unido nem os seus parceiros comerciais têm a infraestrutura necessária para operar uma fronteira, mesmo que ela seja amigável. Se não se fizer parte de uma união aduaneira - se os bens tiverem de passar por algum tipo de controlo fronteiriço - é preciso ter um número suficiente de inspetores alfandegários, uma rede informática adequada, e por aí fora. Sem isso, teremos grandes atrasos [nas exportações]”, diz Krugman.

Para o economista norte-americano, os riscos de curto prazo para o resto da Europa parecem agora ser “substancialmente maiores” do que os previstos há uns meses. Krugman alerta que um Brexit à bruta poderá coincidir com o pior abrandamento económico da Zona Euro desde 2011-2012, altura em que Mario Draghi interveio. Mas agora, com taxas de juro negativas, já não há grande margem de manobra por parte do Banco Central Europeu.

Por isso, Paul Krugman considera que é de evitar ao máximo um “Brexit feio”. “Se a fronteira [e a sua estrutura] não está lá, então adie-se até existir”, recomenda o economista.

No seu artigo no “New York Times”, Krugman nota ainda que parte do problema na discussão do Brexit é que “parece não haver por aí muitos atores racionais”. Paul Krugman lembra as “fantasias” dos defensores do Brexit, mas também as dos eurocratas, que “agiram em todo este processo como se o Reino Unido fosse a Grécia e pudesse ser forçado a capitular”.

“Pequenos gestos podiam ter conseguido a vitória da permanência em 2016, um pouco de flexibilidade, algo menos de determinação em impor termos humilhantes, isso podia ter levado a um Brexit suave. Mas o caminho foi o da arrogância”, critica Krugman, que observa que agora os líderes europeus se começam a aperceber de que uma saída desordenada “provocará muitos danos a uma Zona Euro também frágil”.