22% dos alunos 1.º ciclo nos distritos de Beja e Faro chumbam pelo menos uma vez

Dos 18 distritos nacionais, as escolas de Faro e Beja são as que pior registo têm no objetivo de levar os seus alunos a concluir o 1.º ciclo do ensino básico em quatro anos. Nestes dois distritos, 22% das crianças que se inscreveram na escola pela primeira vez em 2013/14, e que em 2016/2017 deveriam ter chegado ao 4.º ano, transitando para o 2.º ciclo, chumbaram pelo menos uma vez, revela o “Público” esta quinta-feira.

Ao nível nacional, nenhum dos distritos consegue ter um valor superior a 89% de percursos “limpos de chumbos”, nota o matutino. Ou seja, mesmo na região com melhor desempenho, o caso de Braga, 11% dos alunos tiveram pelo menos uma retenção e, por isso, não o concluíram no tempo normal.

O distrito de Lisboa, por sua vez, está em 13.º lugar: dos cerca de 23 mil alunos que deveriam ter acabado o 1.º ciclo em 2016/2017, só 82% conseguiram fazê-lo. Com 87% de conclusões em tempo normal, o Porto aparece em segundo lugar empatado com Viana do Castelo. Têm à frente Braga (89%) e atrás Vila Real (85%).

Estes dados advêm de um novo indicador divulgado na quarta-feira pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) no portal InfoEscolas. Com base no percurso individual de cada aluno, a DGEEC calculou qual a percentagem dos que conseguiram concluir o 1.º ciclo em quatro anos.