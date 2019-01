Ensino superior: 17 mil alunos ainda não sabem se têm bolsa de estudo

O ano letivo 2018/19 começou em setembro, mas ainda há quase 17 mil alunos das universidades e politécnicos nacionais à espera de saber se têm bolsa de estudo, avança o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

Segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), 80 mil das cerca de 96 mil candidaturas a bolsas já foram analisadas. Neste momento, há ainda cerca de 12 mil paradas nos serviços das universidades à espera de uma decisão às quais se somam mais cinco mil que ainda não avançaram por falta de informação.

Em dezembro foram pagas 50.502 bolsas de estudo, menos quase 4500 do que no mesmo mês do ano anterior, quando foram pagas 54.874, nota ainda o matutino.