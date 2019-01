Eleven Sports está a negociar diretamente com as operadoras. Preço pedido pela Nowo pode ser revisto

Desde o verão que a operadora Nowo, escolhida pela Eleven Sports para distribuição dos seus canais, tem tentado chegar a acordo com as restantes operadoras para expandir os canais da empresa britânica. Sem sucesso.

Talvez por isso a Eleven Sports se tenha chegado à frente para assegurar que a distribuição dos seus canais não fica limitada a uma operadora que tinha apenas 4,4% de quota de mercado no primeiro semestre do ano.

Segundo o “Jornal de Negócios”, a Nowo saiu das negociações no final do ano passado e foi substituída pela empresa liderada por Danny Menken, que está a negociar diretamente com a Nos, Meo e Vodafone (que, juntamente com a Olivedesportos, detêm a Sport TV, rival da Eleven Sports).

A empresa britânica já terá mostrado, aliás, disponibilidade para rever o preço pedido pela Nowo, que tem sido referido com um dos principais entraves ao acordo entre a ex-Cabovisão e as restantes operadoras. Vodafone, Meo e Nos admitem, segundo fontes citadas pelo “Negócios”, chegar a um acordo nestas condições.

Recorde-se que a Eleven Sports tem, no mercado português, os direitos de transmissão televisiva da Liga dos Campeões, LaLiga espanhola, Ligue 1 francesa, Bundesliga, Supertaça alemã, Jupiler Pro League, Supertaça da Bélgica, Juventus TV e canal oficial do Arsenal, entre outros.