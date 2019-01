IRS: reformados surpreendidos com cortes nas pensões

Chegados a janeiro de 2019, muitos pensionistas esperavam encontrar um pequeno aumento nas reformas, devido à atualização regular, mas também ao aumento extraordinário que fora anunciado pelo Governo no passado. Contudo, na hora de levantar a reforma, houve pensionistas a encontrar discrepâncias no valor esperado e alguns a receberem ainda menos do que em 2018, revela o “Jornal de Negócios” esta terça-feira.

Fonte oficial do Ministério da Segurança Social garantiu ao matutino que estas situações estarão relacionadas com subidas de escalões, numa altura em que as taxas de retenção na fonte ainda não foram atualizadas. Esta situação, que poderá vir a ser ajustada, não afeta todas as pensões sujeitas a descontos, nem as pensões inferiores a 636 euros.

“As pensões foram processadas e pagas com os respetivos aumentos que resultam da atualização regular de pensões e com os aumentos extraordinários previstos no OE19”, disse fonte governamental.

“O que poderá estar a acontecer em alguns casos, nomeadamente os relatados pela APRE, é que para os pensionistas cujos valores de pensão se situam nas margens dos escalões de IRS, o aumento da pensão significou uma alteração de escalão. Ou seja, o valor bruto da pensão aumentou, mas o valor líquido da pensão reduziu-se pelo efeito das tabelas de retenção”, explicou.

Segundo o “Negócios”, esta situação veio a público pela Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRE), que na quinta-feira passada informou os seus associados que ia pedir ao Governo esclarecimentos sobre “discrepâncias” no valor da pensão relativamente a anos anteriores.