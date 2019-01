Fisco adia para 2020 obrigatoriedade de mudanças na informação empresarial

As novas regras de simplificação no preenchimento da Informação Empresarial Simplificada (IES) serão aplicadas já este ano, mas só em 2020 é que serão obrigatórias, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

Esta informação foi veiculada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, durante uma sessão de esclarecimentos sobre o ficheiro SAF-T, o ficheiro com a sua informação que as empresas, através dos contabilistas, vão ter de enviar para o Fisco para que este possa pré-preencher a IES. “Temos a consciência que temos de criar as condições para que o projeto possa ser implementado”, disse o governante.

De acordo com o secretário de Estado, o exercício de 2019 será já todo garantido com o novo sistema. Ao longo do ano, as empresas deverão ir enviando para os seus contabilistas os documentos todos, a tempo de poderem ser registados na contabilidade. Uma “enorme mudança” e a garantia de que “estão dados os passos para que não se volte atrás”, sublinhou.

Segundo o secretário de Estado, a única exceção serão as empresas que ao longo deste ano cessem atividade que, essas sim, já terão de enviar a sua informação de acordo com as novas regras.