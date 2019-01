Caixa vende participação de Vale do Lobo

A Caixa Geral de Depósitos deixou de ser acionista do empreendimento turístico Vale do Lobo, do qual detinha 24%, através da Wolfpart, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira. O comprador da participação do banco do Estado foi o fundo gerido pela sociedade de capital de risco ECS que já tinha adquirido a dívida sobre o “resort”. O valor da venda ainda não é público.

Pelo que apurou o “Negócios”, a Wolfpart – que deixou de existir enquanto sociedade autónoma, foi extinta e o seu património integrado diretamente na Caixa Geral de Depósitos – já vendeu as ações na "holding" de Vale do Lobo, que detinha desde 2006. Neste momento, a Caixa terá ainda empréstimos a receber, que tinha concedido enquanto acionista, de 41 milhões.

A venda das ações de Vale do Lobo aconteceu a poucas semanas do fim do ano. O comprador foi o Fundo de Lazer e Imobiliário Turístico (Flit), da ECS, que tinha já adquirido os créditos da Caixa sobre o empreendimento.