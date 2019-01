PS quer aumentar licença de paternidade

O PS quer fazer alterações às licenças de paternidade: os socialistas entregaram esta semana na Assembleia da República um projeto de lei que aumenta em cinco dias a licença obrigatória e exclusiva do pai após o nascimento do filho, mas reduz em cinco dias a licença facultativa, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira.

Em 2015, a licença obrigatória de paternidade foi alargada por proposta do PSD e do CDS, na reta final da legislatura, para 15 dias úteis (ou três semanas). A intenção do PS é agora aumentar para 20 dias úteis.

Por lei, os pais também têm direito a uma licença exclusiva adicional de 10 dias úteis, seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com a licença inicial da mãe. O que a proposta do PS também faz é reduzir este período, que é facultativo, para cinco dias, nota o matutino.