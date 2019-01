Distritais do PSD fizeram “reunião secreta” para estudar a destituição de Rui Rio

A contestação interna à liderança de Rui Rio no PSD parece estar a crescer. De acordo com o “Público” esta terça-feira, vários dirigentes de distritais sociais-democratas estiveram reunidos, na passada sexta-feira, para avaliarem a possibilidade de convocar um Conselho Nacional extraordinário com o objetivo de destituir a direção de Rui Rio.

Deste encontro secreto terá saído um plano de ataque: já começaram os contactos junto de conselheiros nacionais para avaliar se há apoios para reunir as assinaturas necessárias, conta o jornal. É preciso um quinto dos membros (33 nomes) do Conselho Nacional para convocar uma reunião extraordinária.

Este tipo de iniciativa, contudo, admitiram fontes do PSD ao jornal, é pouco provável que consiga ganhar tração dentro do partido, tendo em conta que os líderes das maiores distritais são apoiantes de Rui Rio.

Caso seja aprovada uma reunião extraordinária do Conselho Nacional, o regulamento permite colocar à discussão e votação uma moção de censura para destituir a Comissão Política Nacional do partido. Se for aprovada, é convocado um congresso no prazo de 120 dias.