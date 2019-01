Portugal é dos países onde menos alunos passam para o superior

Portugal é dos países da OCDE que tem uma diferença mais acentuada entre os alunos inscritos no ensino secundário e aqueles que acabam por ingressar no ensino superior: mais de metade dos jovens (quase 60%) começam a trabalhar sem um curso superior, avança o “Público” esta segunda-feira.

De acordo com os dados do último Education at a Glance, relatório anual sobre educação da OCDE, se aos 16 e aos 17 anos Portugal tem 98% da população inscrita em instituições de ensino – contra 95% e 92%, respetivamente para cada uma dessas idades, na OCDE –, a partir dos 18 anos o indicador cai de forma abrupta: 82% de inscritos aos 18 anos, 65% aos 19 e apenas 54% aos 20 anos.

Já no intervalo seguinte, dos 20 aos 24 anos, idade em que a maioria dos alunos segue para o ensino superior, a situação muda. A percentagem de população inscrita numa instituição de ensino, em Portugal, é de 37%, ao passo que, na OCDE é de 42%.