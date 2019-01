Estado gastou 21,7 milhões em advogados em 2018

Em 2018, os organismos públicos gastaram 21,7 milhões de euros (sem IVA) na aquisição de serviços de consultoria e representação jurídica, mais 8,4 milhões (63,1%) do que no ano anterior, revela o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira. Estes valores, que podem pecar por defeito, têm por base os procedimentos que foram publicados ao longo do ano no portal Base.

A grande maioria dos serviços públicos não publica qualquer contrato no portal Base e muitos só publicam alguns. No ano passado, nota o matutino, foram publicados vários contratos que foram assinados em 2015, 2014 e até dois de 2013.

O número de contratos publicados no portal subiu em 2018, sendo o mais elevado desde 2012. Dos 547 contratos celebrados o ano passado, 459 foram por ajuste direto.

Segundo a análise do “Negócios”, 37 organismos do Estado contratualizaram assessoria jurídica externa acima de 100 mil euros - 16 autarquias, 11 empresas públicas e municipais e uma universidade.

Do lado das sociedades de advogados, foram 42 as que receberam honorários acima dos 100 mil euros. O Banco de Portugal, por sua vez, voltou a ser o organismo público que mais gastos contratualizou em assessoria jurídica no ano passado, com um total de 5,1 milhões de euros, em sete contratos.