Empresa acusada de corrupção ativa continuou a abastecer cantinas da PSP

Durante vários anos, a Pac & Bom e outras empresas roubaram o Estado. O esquema de corrupção ativa utilizado em quase todas as bases da Força Aérea (mas também da Marinha, GNR, PSP, agrupamentos escolares, politécnicos e municípios) passava por faturarem montantes superiores aos bens alimentares que eram entregues, sendo o lucro dividido entre fornecedores e militares envolvidos. Os últimos forneciam ainda aos primeiros informações privilegiadas sobre os concursos de abastecimento que iam ser lançados. Estas são, pelo menos, as suspeitas do Ministério Público.

O julgamento do caso de corrupção, que se estima que tenha causado prejuízos muito superiores a 2,5 milhões de euros e fez 68 arguidos no âmbito da Operação Zeus, começa esta segunda-feira.

Apesar das suspeitas que recaem sobre estas empresas desde o verão de 2017, as cantinas da PSP continuaram a ser abastecidas no ano passado pela Pac & Bom, tendo fornecido bens alimentares no valor de 1,3 milhões de euros, noticia este domingo o “Público”.

Isto é possível porque, como explica o jornal, não existem mecanismos legais cautelares para proibir que empresas que roubaram o Estado continuem a fornecer o Estado.

Para se justificar, a PSP recorda ao jornal que ainda não existe uma condenação e que “a mera suspeita” que recai sobre a Pac & Bom “não afasta a titularidade de direitos” nem cria qualquer impedimento à sua contratação. E acrescenta que esta empresa - que ganhou cinco concursos nas messes da PSP, além de dois contratos por ajuste direto - “tem cumprido as obrigações contratuais, não existindo causa para extinção dos contratos firmados em consonância com o princípio da legalidade”.