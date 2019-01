Há seis anos que a venda de automóveis em Portugal está a aumentar

O mercado automóvel português terminou 2018 com um crescimento de 2,6%, somando o sexto ano consecutivo de aumento das vendas, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira. Desde 2012, as vendas aumentaram 141%.No ano passado, foram vendidos 273.239 veículos, o valor mais elevado desde 2008, antes da crise económica.

O segmento de ligeiros de passageiros, que representa 83,5% do total do mercado, registou um crescimento de 2,8%, com 228.290 veículos vendidos. Os comerciais ligeiros, por sua vez, registaram uma subida de 2%, terminando o ano com 39.306 unidades.

Segundo o matutino, entre os veículos pesados, o segmento de mercadorias sofreu uma queda de 4,4%, enquanto os pesados de passageiros apresentaram um crescimento de 34,1%.