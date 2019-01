Governo lança novo plano das obras públicas com anterior ainda por concluir

O Governo de António Costa quer avançar já com um novo Plano Nacional de Investimentos para a próxima década (PNI2030), ainda que o anterior, o PETI 3+, lançado por Passos Coelho em 2014 e que termina no próximo ano, esteja apenas concretizado em 20%, avança o “Público” esta quinta-feira.

Dos 6068 milhões de euros de investimentos previstos, só foram aplicados 539 milhões (8,8% do valor total), segundo dados cedidos ao matutino pela Confederação da Construção e do Imobiliário.

“Dos 50 projetos previstos, apenas nove foram efetivamente concretizados. Se a calendarização tivesse sido cumprida, apenas 12 projetos estariam em execução no final do ano, uma vez que os restantes 38 já teriam sido concluídos”, frisou Manuel Reis Campos, presidente da Confederação da Construção, em declarações ao jornal.

Os números do Governo são diferentes. Nos documentos oficiais do Executivo, que precederam a discussão pública do PNI 2030, que arrancou em junho, o Ministério do Planeamento e Infra-estruturas contabiliza em 21% os projetos concluídos e em 40% os que têm obras em curso ou em fase de contratação.

O executivo de António Costa assume atrasos na execução do PETI 3+, mas lembra que quando tomou posse, em 2016, não havia obras, nem sequer projetos para que elas pudessem avançar. Os 53 projectos do PETI vão agora prolongar-se até 2023, quando terminam as fontes de financiamento que lhe estão associadas, ainda na vigência do atual quadro comunitário.