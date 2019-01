Estado e ANA fecham acordo para o Montijo na próxima semana

Após meses de negociações, o Governo e a ANA – Aeroportos de Portugal vão assinar na próxima terça-feira, dia 8 de janeiro, o memorando de entendimento que vai permitir a concretização do projeto para o Montijo e a expansão do Humberto Delgado, aumentando assim a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, com avança o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira.

Este acordo permitirá rever o atual contrato de concessão da ANA, criando condições para que o projeto de construção do aeroporto complementar avance, com as questões financeiras consensualizadas.

O documento definirá ainda as metas do investimento a realizar nos próximos anos e revê o método de cálculo das taxas aeroportuárias.

Segundo o matutino, o acordo entre o Estado e a concessionária prevê que a ANA venha a suportar todos os custos de investimento no projeto, uma condição que o Governo tinha colocado.

Por outro lado, a ANA assegurou autorização para o fecho definitivo da pista 17/35 do aeroporto da capital, como pretendia, ainda que não no imediato. O acordo também contempla a transferência dos militares.