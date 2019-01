Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga abandona cargo em junho

António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) há quase nove anos, irá abandonar o cargo em junho, avança o “Público” esta quinta-feira.

O responsável máximo do MNAA anunciou a sua decisão na quarta-feira, durante uma reunião no Palácio Foz, em Lisboa, em que estiveram presentes os diretores dos museus, palácios e outros monumentos da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), assim como os diretores regionais de Cultura.

O encontro, convocado pela ministra da Cultura Graça Fonseca, tinha como propósito principal a discussão da proposta de decreto-lei para a autonomia dos equipamentos afetos à DGPC, diploma já muito contestado, até publicamente, por vários destes profissionais.

“Confirmo que não me candidato [ao cargo de diretor]. As reservas que tenho em relação ao diploma são conhecidas. Não vale a pena voltar a elas”, disse António Pimentel, em declarações ao matutino, horas depois da reunião.

Nos últimos meses, o diretor do MNAA manifestou-se várias vezes contra a proposta de decreto-lei que a tutela preparou ainda com Luís Filipe Castro Mendes no ministério.