Organismos públicos gastaram 15,1 milhões com festas de Natal e de fim de ano em 2018

Os organismos públicos gastaram em 2018 pelo menos 15,1 milhões de euros na aquisição de bens e serviços para as festas de Natal e do fim de ano, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira. Este montante advém dos 447 contratos publicados no portal Base até segunda-feira de manhã, dia 31 de dezembro, e pode pecar por defeito.

Por comparação com 2017, ano em que foram registados 542 contratos relativos aos dois eventos, os organismos públicos gastaram mais 1 milhão de euros (7%). Desde 2013, ou seja, durante os ditos anos da troika, o valor gasto tem vindo a aumentar sucessivamente.

Apesar do acréscimo dos gastos, as entidades que já divulgaram contratos este ano (97) ficaram abaixo das 187 que o fizeram em 2017, das 178 que o fizeram em 2016 e das 128 em 2015.

De acordo com a análise do matutino, em 2018 registaram-se 25 organismos públicos com gastos acima dos 100 mil euros. Dessa lista destacam-se, à semelhança de anos anteriores, o governo da Madeira, 20 autarquias e empresas municipais como a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa; a CMPL - Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do Município do Porto; a Óbidos Criativa; e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.