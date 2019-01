Inquérito do MP aos maiores devedores da Caixa continua sem constituir arguidos

Passados dois anos de ter arrancado, o inquérito do Ministério Público aos maiores devedores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) continua sem qualquer arguido constituído, avança o “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

A Procuradoria-Geral da República confirmou ao matutino que "o inquérito em que se investigam factos relacionados com a CGD encontra-se em investigação" e que "não tem arguidos constituídos". Estão em causa suspeitas de gestão danosa na atribuição de financiamentos.

Antes de se demitir em dezembro de 2016 e dar lugar a Paulo Macedo na liderança da Caixa, António Domingues comunicou ao MP os financiamentos contabilizados por devedor, respetivos montantes, datas de aprovação, imparidades, reestruturações, garantias e planos de recuperação dos créditos.

A lista com os 100 maiores devedores do banco estatal, com créditos em incumprimento cujo valor aproximado ascende a cerca de 2,5 mil milhões de euros, é considerada fulcral para a investigação.