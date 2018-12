Preço da gasolina desce cinco cêntimos no início de 2019

Há 12 semanas seguidas que os preços dos combustíveis estão a descer. Na próxima semana, ao que tudo indica, o mesmo vai acontecer, com a ajuda da diminuição nos impostos. A gasolina poderá descer até cinco cêntimos por litro a partir de dia 1 de janeiro, dos quais dois cêntimos resultam da descida semanal e os outros três da quebra no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e energéticos (ISP), escreve o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

O preço do gasóleo irá, por sua vez, diminuir dois cêntimos por litro, mas não irá beneficiar da mesma redução na taxa.

O preço médio do litro da gasolina 95 situa-se, em território nacional, nos 1,469 euros e do gasóleo nos 1,347 euros, sendo Portugal o 11.º país da UE com combustíveis mais caros.