Inquérito a Borba conclui que câmara sabia desde 2014 e não tomou medidas

O relatório preliminar da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT​) à derrocada da estrada EM255 é claro: a autarquia de Borba nada fez para encerrar a via ou prevenir acidentes, apesar de ter sido avisada para os riscos de instabilidade do talude há vários anos, pelo menos desde 2014. Esta notícia é avançada pelo “Público” esta sexta-feira.

A câmara de Borba terá também cometido irregularidades nas aprovações do plano de pormenor para aquela área, não respeitando faixas de proteção da estrada.

Segundo o matutino, o documento da IGAMAOT, que ainda não foi tornado público por ser preliminar, serviu de base ao Governo para aprovar na quinta-feira, em Conselho de Ministros extraordinário, o pagamento de indemnizações pela morte das cinco pessoas no acidente de 19 de Novembro.

O comunicado que saiu ontem do Conselho de Ministros refere que era a câmara de Borba, e não o Estado central, que tinha a “competência exclusiva” de “fiscalizar, manter, conservar, reparar ou gerir a EM255”.