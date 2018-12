BIC põe decisão do Banco de Portugal relativa ao BES em tribunal

O banco BIC impugnou a decisão do Banco de Portugal relativamente à retransmissão de dívida sénior que estava no Novo Banco para o Banco Espírito Santo, tomada em 2015, e que gerou perdas naquele ano à instituição, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

“O Banco BIC Português SA ‘EuroBic’ faz parte de um grupo de investidores institucionais que impugnou o acto administrativo do Banco de Portugal de 29 de Dezembro de 2015, de retransmitir cinco emissões de obrigações de dívida sénior, originalmente emitidas pelo BES e transmitidas para o Novo Banco por via da medida de resolução de agosto de 2014”, revelou o banco presidido pelo ex-ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, em resposta a questões colocadas pelo matutino.

O BIC foi um dos investidores penalizados pela decisão do Banco de Portugal, que serviu para libertar o Novo Banco de responsabilidades de quase 2 mil milhões de euros. Nas contas de 2015, o banco gerido à época por Mira Amaral teve de constituir imparidades de 16 milhões de euros.

A instituição financeira, que tem a empresária angolana Isabel dos Santos como accionista, espera poder receber 5 milhões destes títulos que estão no BES - uma parcela do investimento na liquidação do BES "mau", bem como da compensação a pagar pelo Fundo de Resolução.