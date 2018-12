Ministério Público nega acesso a escutas do GES a Ricardo Salgado

O Ministério Público impediu o acesso de Ricardo Salgado, principal arguido no caso Grupo Espírito Santo (GES), às escutas telefónicas efetuadas nesse processo, avança o “Correio da Manhã” esta quinta-feira. O segredo de justiça interno terminou no final de setembro, porém, o MP opôs-se à consulta de parte dos autos pela defesa do banqueiro.

Segundo o matutino, a decisão do MP abrangeu também outros seis arguidos, três assistentes, que serão lesados do BES, e dois ofendidos. Estes queriam ter acesso aos suportes técnicos das conversas ou comunicações telefónicas e aos relatórios sobre as escutas.

O MP terá impedido o acesso às escutas, de modo a não haver interferência em algumas diligências de investigação ainda em curso. Dada a recusa de consulta dos autos, a decisão teria de ser submetida ao juiz de instrução criminal. Carlos Alexandre concordou com a posição do MP, escreve o “CM”.