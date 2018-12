Há mais portugueses com emprego do que em 2010, mas menos têm contratos permanentes

A descida dos números do desemprego em Portugal nos últimos anos tem oculta em si outra história menos positiva. Se é verdade que o número de trabalhadores por conta de outrem declarados pelas empresas ultrapassou em 2017 o que era registado em 2010, na véspera da chegada da troika, o tipo de contratos mudou.

No sector privado, em outubro do ano passado havia menos contratos permanentes do que em 2010, indicam os números dos Quadros de Pessoal, publicados pela Segurança Social no final da semana passada. Esta notícia é avançada pelo “Jornal de Negócios” esta quinta-feira.

Desde 2010, o peso dos contratos sem termo no total de emprego por conta de outrem desceu dez pontos percentuais: de 75% para 65% do total. Este espaço foi ocupado por contratos mais precários, nos quais se incluem oito modalidades de contratação a termo certo e incerto, nota o matutino.

Entre 2010 e 2017 o emprego por conta de outrem subiu 6,5%, enquanto os contratos por tempo indeterminado recuaram 7,5%, para 1,79 milhões. Já os contratos a termo certo e incerto subiram 45% e 87%, respetivamente, para mais de 950 mil vínculos precários.