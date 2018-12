Novo Banco abandona Zona Franca da Madeira

O Novo Banco fechou a sua sucursal da Zona Franca da Madeira, conta o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira. O anúncio do encerramento concretizado este mês foi feito ainda em outubro. Apesar da saída da Zona Franca, a instituição presidida por António Ramalho continua na Região Autónoma da Madeira, onde está presente numa dúzia de balcões.

A sucursal da Zona Franca da Madeira, que em 2013 tinha José Manuel Espírito Santo como administrador, era responsável pela comercialização de papel comercial das entidades do Grupo Espírito Santo, tendo também uma relação próxima com a Venezuela: uma das regiões em que as operações contribuíram para a queda do Banco Espírito Santo, lembra o matutino.

O fim da presença no Centro Internacional de Negócios da Madeira segue um caminho que o banco tem feito de encerramento de várias das suas sucursais internacionais, de modo a reduzir gastos.

Até ao final do ano, o Novo Banco tem ainda por concluir duas operações de relevo: a alienação da participação maioritária no francês BES Vénétie# ao fundo americano Cerberus, por 48 milhões de euros, e a venda da seguradora GNB Vida à Bankers Insurance por 190 milhões.