Maioria das novas contratações no sector privado é precária

Dos 125 mil trabalhadores contratados pelo sector privado em 2017, mais de 90 mil assinaram contratos com vínculo não duradouro - 71.190 contratos a termo certo e pouco mais de 19 mil a termo incerto -, de acordo com os últimos dados dados da Segurança Social. No final do ano passado, o número de trabalhadores precários em Portugal atingia já os 950 mil. Esta notícia é avançada pelo “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Ao nível nacional, o universo dos trabalhadores por conta de outrem ultrapassou em 2017 os 2,7 milhões de pessoas, das quais 1,8 milhões com contratos sem termo, ou seja, cerca de 65% do total.

Face a 2016, o maior aumento no recrutamento verificou-se nos contratos a termo, que subiram mais de 10%, apontam os quadros de Pessoal divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento da Segurança Social.

No que toca ao crescimento dos salários, o mesmo documento revela que os trabalhadores por conta de outrem ganharam em 2017 em média 1133,34 euros, ou seja, mais 25,48 euros do que em 2016.