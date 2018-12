Governo trava recurso do SNS a privados. “Apenas quando necessário”, avisa

A proposta de Lei de Bases da Saúde do Ministério da Saúde, que deverá ser aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, é clara: o Estado pode contratar entidades do sector privado e social mas "apenas quando necessário"; a gestão dos hospitais é pública, podendo ser assegurada por contrato com entidades privadas ou do sector social "temporariamente", avança o “Jornal de Negócios”.

O documento, a que o matutino teve acesso, poderá sofrer alterações antes de ser aprovado, mas os dois pontos anteriores deverão manter-se. A proposta inicial, da autoria de Maria de Belém, continha alguns “salpicos ideológicos”, apontaram alguns críticos, mas estes foram limpos da versão final.

A proposta de lei “é intencionalmente concisa e aberta”, pretendendo que o seu “conteúdo programático não restrinja desnecessariamente a função executiva que compete a cada Governo, sem prejuízo da salvaguarda clara da matriz universal, geral e solidária do direito à proteção da saúde, primordialmente, assegurada por serviços financiados por impostos e com gestão pública”, assume o Ministério da Saúde.