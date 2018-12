Denúncia de praxes violentas na Escola Naval

De acordo com as queixas, os cadetes foram sujeitos a “tortura do sono”, obrigados a andar com “sacos amarrados na cabeça”, a estarem “em tanques de água noites a fio” e foram também deixados “nus na parada”

A Marinha recebeu há alguns dias queixas de pais, sob anonimato, a denunciar alegadas praxes violentas sobre alunos do 1.º ano da Escola Naval (EN). De acordo com os relatos, os cadetes foram sujeitos a “tortura do sono”, obrigados a andar com “sacos amarrados na cabeça”, a estarem “em tanques de água noites a fio” e foram também deixados “nus na parada”, avança o “Diário de Notícias” esta quinta-feira. “Não quero chorar a morte do meu filho, como as mães dos [recrutas] comandos” falecidos no início do curso em setembro de 2016, disse a mãe de um dos cadetes, sob regime de anonimato, em declarações ao matutino. De acordo com a mesma mãe, o seu filho “tirou fotos” para documentar algumas das situações mas estas foram eliminadas por superiores, porque os telemóveis dos cadetes “são vistos” com frequência e “o direito de privacidade não existe”. Após a receção das queixas, “de imediato foi iniciado um procedimento interno para averiguar sobre a veracidade dessas práticas. Das averiguações realizadas não se concluiu qualquer indício de práticas contrárias aos valores, aos regulamentos, à disciplina, à moral e à ética que rege a Escola Naval”, disse ao jornal o porta-voz da EN, comandante Pereira da Fonseca.