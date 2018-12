Governo propõe pré-reforma com 25% a 100% do salário-base na Função Pública

O Governo quer avançar com uma nova modalidade de pré-reforma na Função Pública, permitindo que os funcionários com 55 anos ou mais possam deixar de trabalhar mantendo parte do salário, mas esta proposta não está a ser bem recebida pelos sindicatos, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira.

A proposta em causa admite que quando exista suspensão do trabalho as pessoas possam receber entre 25% e 100% do salário-base, mas não fixa critérios. O Governo propõe que o montante a pagar seja fixado “por acordo entre o empregador e o trabalhador, não podendo ser superior à remuneração-base do trabalhador na data do acordo, nem inferior a 25% da referida remuneração”.

O montante atualizado quando ocorrerem aumentos na Função Pública e estará sujeito a descontos para a Caixa Geral de Aposentações, já que o tempo conta para a aposentação.

O mesmo documento estabelece ainda que apesar de se constituir “por acordo entre o empregador público e o trabalhador”, a pré-reforma depende de prévia autorização das Finanças, “sob proposta do membro do Governo” da tutela.