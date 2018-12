Estado vai compensar reformados da Função Pública que continuem a trabalhar depois dos 70

Os trabalhadores da Função Pública com mais de 70 anos que queiram continuar a trabalhar e tenham autorização para tal do Estado vão passar a receber, além do salário a que têm direito, um bónus para compensar a diferença entre o vencimento e o valor da pensão, avança o “Público” esta terça-feira. Esta medida consta de um projeto de diploma apresentado aos sindicatos na semana passada.

Mesmo que este diploma seja aceite no Parlamento, os funcionários públicos vão continuar a ser obrigados a pedir a reforma quando completam 70 anos. Contudo, em casos excepcionais, o Governo possa autorizá-los a manterem-se no ativo depois dessa idade.

Uma das alterações mais significativas prende-se com as condições oferecidas aos reformados autorizados a trabalhar no Estado, quando o salário que recebem pelas funções que estão a exercer é inferior à reforma.

No período em que durarem essas funções, os aposentados ou militares na reserva vão receber a remuneração referente à função que desempenham, “mantendo o direito à respectiva pensão, quando esta seja superior, e no montante correspondente à diferença entre aquela e esta”, escreve o matutino.

Por exemplo: um reformado que trabalhe para o Estado por um salário de 600 euros e que tem direito a uma pensão de 800, vai receber o salário acrescido de 200 euros, não perdendo dinheiro face à situação de aposentação.