Gestão de Tomás Correia no Montepio violou limites de investimentos especulativos e criou buraco de 600 milhões

Já depois da crise do subprime, a equipa de gestão de Tomás Correia no Montepio, em 2014, violou os limites de investimentos especulativos apostando em derivados da PT e concedeu créditos a clientes de risco. Estas apostas falhadas representam hoje um buraco de quase 600 milhões de euros nas contas do banco, avança o “Público” esta quinta-feira.

De acordo com o matutino, a 24 de abril de 2014, a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) tinha investimentos especulativos e empréstimos de risco de cerca de 850 milhões de euros a apenas nove clientes. Isto levou o departamento de planeamento da instituição a chamar via e-mail a atenção da administração.

De acordo com o e-mail em causa, a que o jornal teve acesso, os clientes eram Rui Alegre, que, lê-se na mensagem eletrónica, tinha “barcos” que eram um "cancro” (135 milhões); os grupos Espírito Santo (120 milhões), a construtora e imobiliária HN (74,5 milhões), o construtor da Figueira da Foz Aprígio Santos (74 milhões), os também construtores José Guilherme e Jorge Silvério (120 milhões), mas também a EDP (150 milhões), a PT (114,2 milhões) e a Galp (80 milhões de euros).

Destes investimentos, só os da EDP, Galp e do GES tiveram retorno para o banco. Quanto aos restantes, o Montepio registou, logo em abril de 2014, perdas totais de cerca de 380 milhões de euros que, nos anos seguintes, aumentaram mais 200 milhões, para quase 600 milhões de euros.