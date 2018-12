Progressão nas carreiras: alterações introduzidas no OE para 2019 apenas obrigam o Governo a negociar

Após meses de greves e negociações, a progressão nas carreiras dos professores agendada para 2019 está, neste momento, nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa e do Parlamento. Mas nada ainda está resolvido. Segundo o “Público” esta segunda-feira, os professores correm mesmo o risco de não ver, durante o ano de 2019, satisfeita nenhuma exigência sobre o reconhecimento da contagem do tempo de serviço para efeitos na progressão na carreira. Isto, devido a uma falha nas negociações do OE para o próximo ano.

As alterações que foram introduzidas no Orçamento do Estado para 2019, apenas obrigam o Governo a negociar com os professores, garantiu fonte do Executivo de António Costa ao matutino. Ou seja, caso o diploma que reconhece aos professores dois anos, nove meses e dezoito dias de tempo de serviço seja vetado pelo Presidente da República ou chumbado numa apreciação parlamentar, os docentes podem ficar mesmo sem nada.

“Ao contrário do que disseram, não alteraram coisa nenhuma. Os partidos parlamentares fizeram uma verdadeira rábula sobre a carreira dos professores”, afirmou o membro do Governo ouvido pelo jornal, garantindo: “O que foi aprovado não acrescenta nada, é igual ao que estava no Orçamento de 2018.”

Segundo este membro do Governo, ao chumbar o ponto 2 da proposta do PCP, que exigia uma ‘solução legal que assegure a consideração integral do tempo de serviço’, a Assembleia da República confirmou que o Governo “não está obrigado a aceitar os nove anos, quatro meses e nove dias [que os professores exigem ver reconhecidos].”

O mesmo membro do Executivo de António Costa, que não é identificado pela publicação, lembrou ainda que depois do Orçamento do Estado aprovado, o Parlamento não pode aumentar a despesa pública.