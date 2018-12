Papa em Portugal em 2022. Fuga de informação gera mal-estar na Igreja

Veio a público, no sábado, que Portugal será o país escolhido para acolher as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) em 2022, acontecimento que conta sempre com o Sumo Pontífice da Igreja Católica. Esta notícia era suposto ser segredo e só iria ser revelada pelo próprio Papa Francisco no Panamá, país onde decorre o mesmo evento em janeiro do próximo ano. Segundo o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira, a revelação antecipada desta notícia está a gerar algum mal-estar dentro da Igreja.

De acordo com o matutino, a Igreja portuguesa já preparava o anúncio da vinda do Papa a Portugal para esse mesmo evento, tarefa que estava a cargo de D. Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa.

Com a realização de um dos maiores eventos da Igreja, pretendia-se reabilitar, "dentro e fora" da hierarquia, a imagem do cardeal, ultimamente muito criticado pelos católicos, escreve o mesmo jornal.

Ouvido pelo “JN”, o padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, falando apenas em seu nome, disse que “quem dá a notícia é responsável por ela” e que “só o Papa pode confirmar e anunciar uma decisão” deste calibre.

“Nunca, em nenhum outro país, aconteceu uma coisa como esta e, em última instância, o evento até pode nem ser realizado cá”, afirmou.