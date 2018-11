Grupo Carlyle vai comprar o Penha Longa Resort por €100 milhões

Uma “joint-venture” entre o grupo de capital de risco Carlyle e o grupo hoteleiro Marriott International vai comprar o Penha Longa Resort, um dos hotéis mais exclusivos do país, por cerca de 100 milhões euros, avança o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

O resort é neste momento gerido pela DWS, gestora de fundos do Deutsche Bank. O negócio, que conta com a assessoria da CBRE, deverá ficar concluído “muito brevemente”, disse fonte conhecedora do processo, em declarações ao matutino.

A 8 de novembro, a Comissão Europeia recebeu uma notificação prévia da operação de concentração, podendo os terceiros interessados apresentar “eventuais observações” sobre o negócio até 29 de novembro. Segundo Bruxelas, nesta operação, Carlyle e Marriott adquirem “o controlo conjunto do Penha Longa Resort (...) mediante aquisição de ações e um acordo preexistente de gestão hoteleira”.

O Penha Longa Resort é uma unidade hoteleira de luxo de cinco estrelas com 194 quartos, cinco restaurantes, dois campos de golfe e um spa.

Desde 21 de novembro, lembra o “Negócios”, o Penha Longa Resort tornou-se o primeiro hotel em Portugal a ter dois restaurantes com estrelas Michelin: o japonês Midori, chefiado por Pedro Almeida, e o Lab, do "chef" Sergi Arola.