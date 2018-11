Castro Almeida: Deputados do PSD “têm o dever de contribuir para que o partido não caia num suicídio coletivo”

Segundo o vice-presidente do PSD, os portugueses não têm uma perceção das mais de 100 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 que o partido entregou, nas últimas semanas, no Parlamento. “Em boa medida porque há um problema que ainda não resolvemos que é de ruído interno que dificulta que as nossas propostas passem”, diz, em entrevista ao ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira

Em política, nem sempre as táticas de guerra devem ser aplicadas: é preciso não dividir para conquistar no país, alerta Manuel Castro Almeida, vice-presidente do PSD, em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira. Por outras palavras: ou há “tréguas” e o PSD foca-se no país ou o partido social-democrata corre o risco de cair “num suicídio coletivo”.

Há “companheiros [no PSD] que não se reveem na atual direcção [de Rui Rio]. Têm todo o direito de não se rever, mas têm também o dever de contribuir para que o partido não caia num suicídio coletivo. Isso é dever de todos. É necessário que haja do outro lado um período de tréguas. Porque senão quem perde é o conjunto do partido”, atira, sem invocar nenhum nome em particular como opositor a Rio dentro da bancada do PSD.

Segundo Castro Almeida, os portugueses não têm uma perceção das mais de 100 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 que o partido entregou, nas últimas semanas, no Parlamento. “Em boa medida porque há um problema que ainda não resolvemos que é de ruído interno que dificulta que as nossas propostas passem. Quando se fala de questões internas, não se fala de oposição”, afirmou.

O social-democrata chega mesmo a confessar: “É verdade que hoje há um clima de divisão, de confrontação, de divisão, de hostilidade no interior do partido que é excessivo, não é normal.”

Ainda na mesma entrevista, Manuel Castro Almeida diz lamentar que Santana Lopes tenha saído do PSD por meras questões de “poder”. “Vejo com pena a sua saída, mas aqui não houve nenhuma diferença estrutural ou ideológica. Foi um problema de disputa de poder. Não teve o poder dentro do PSD, foi procurar uma alternativa que lhe permitisse estar no poder. Não conheço divergências ideológicas”, disse.