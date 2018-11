Crédito à habitação: mais de 27 mil bancários obrigados a fazer formação para poderem conceder empréstimos

Até março de 2019, os funcionários dos bancos nacionais terão de ter uma formação, com a duração mínima de 25 horas, que os habilite a conceder crédito à habitação, avança o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. No final do primeiro trimestre do próximo ano, prevê-se que estejam formados mais de 27 mil colaboradores bancários.

Estas formações resultam da entrada em vigor da directiva do crédito hipotecário, no início deste ano. Desde então, os bancos passaram a ter de assegurar que os seus trabalhadores “possuem e mantêm actualizado um nível adequado de conhecimentos e competências, no que se refere à elaboração, comercialização e celebração dos contratos de crédito” hipotecários, refere o decreto-lei.

Existem, neste momento, quatro entidades certificadas pelo Banco de Portugal para ministrar o curso. “A formação já está a decorrer, sendo iniciada de forma gradual. Prevê-se que até Março de 2019 sejam certificados cerca de 27.500 colaboradores bancários”, revelou fonte da Associação Portuguesa de Bancos (APB)/Instituto de Formação Bancária (IFB) ao matutino.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Bancos, em junho, existiam em Portugal 46.893 colaboradores no sector bancário.