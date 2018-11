Governo retém milhões das Instituições de Solidariedade Social

O Governo deve milhões de euros às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). A denúncia é feita pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social ((CNIS), em declarações à Renascença, esta segunda-feira. Em causa estão os atrasos no reembolso do IVA que, em muitos casos, estão por pagar há mais de um ano.

“O processo de validade é muitíssimo lento. Era preciso um exército na Segurança Social para validar tudo o que lá cai e há atrasos muito significativos. Daí estarmos a ter um conjunto de instituições que nos pedem ajuda”, disse João Dias, presidente-adjunto da CNIS.

Seja produtos alimentares ou obras, as IPSS recebem metade do IVA pago. As faturas dessas despesas têm de passar pela Segurança Social para serem conferidas. E é a demora nesse processo que está a atrasar tudo. “A solução terá de passar por alterar o regime de validação”, sublinha o presidente-adjunto.

Embora não seja possível referir qual o valor total em dívida, a CNIS – que tem cerca de três mil instituições associadas – deu conta que apenas em 50 instituições de Lisboa estão retidos 1,5 milhões de euros. A legislação define que a validação das faturas deve ser feita, no máximo em 90 dias, mas há documentos de 2017 por pagar.