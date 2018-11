PS trava subida do AIMI e descida do IMI

O Bloco de Esquerda e PCP querem criar um novo escalão e agravar o Adicional do Imposto Municipal sobre Imóveis, no próximo ano; esta foi uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 que os dois partidos já entregaram no Parlamento. Segundo João Paulo Correia, vice-presidente do grupo parlamentar do PS e responsável socialista para a área das finanças, é muito pouco provável que isso venha a acontecer.

“Estamos mais do lado da estabilidade da aplicação da medida, do que do lado de permanentes alterações. Poderá haver uma outra alteração que passe por retificações ou correcções”, diz João Correia, em entrevista ao “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

Baixar a taxa máxima no IMI em cinco décimas, para os 0,4%, à semelhança do que aconteceu há dois anos, também não é uma medida que receberá o apoio do PS.

“Há dois anos a perspetiva do crescimento no imobiliário e no rendimento disponível, permitia isso, além da vontade generalizada dos municípios. Não digo que é impossível, mas começa a ser difícil continuar a baixar a taxa máxima de IMI”, afirma.

De acordo com o socialista, a hipótese de viabilizar alguma das propostas do PSD e Bloco para penalizar a especulação imobiliária está também fora da mesa. “Dificilmente daremos oportunidade a uma proposta desse género. Não resolve o problema do aquecimento do mercado do arrendamento e dos preços da habitação. Taxar a especulação imobiliária iria levar a que essa especulação se agravasse”, diz.